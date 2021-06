Theater aan het Water bij LOKAAL 55 in Sneek

Theater aan het Water organiseert kleinschalige muziek en theatervoorstellingen met nationaal bekende artiesten op bijzondere locaties aan het water in Friesland. Zo heeft de organisatie 5 jaar voorstellingen gehouden in het prachtige decor van de historische jachtwerf van Pier Piersma in Heeg. De kwaliteit is hoog. De aanraakbaarheid en intimiteit met de artiest is groot. Bovendien kunnen de gasten nu ook genieten van een lunch of een dinerarrangement in de sfeer van de voorstelling.

De voorstellingen worden altijd op een maandag gehouden. Hiervoor is gekozen omdat de agenda’s van de artiesten dan doorgaans leeg zijn en de horeca meestal gesloten is. Zo kunnen de voorstellingen laagdrempelig en toegankelijk aanbieden. Dit jaar hebben zijn er maar liefst 12 voorstellingen met o.a. Iris Kroes, Tobias Südhoff, Tony Neef, Maaike van Widdershoven, Ruud Bos, Milo Berlijn, Paul Haenen, Hans Dorrestijn en Nathalie Baartman.

De locaties zijn goed bereikbaar met de boot en zullen een hoop toeristen en regionale theaterliefhebbers trekken. Men kan zowel een lunch/diner arrangement boeken als losse kaartjes kopen. Passe-partout voor alle voorstellingen is ook mogelijk tegen een gereduceerd tarief. Er is slechts ruimte voor 100 personen per voorstelling.

Veel artiesten zijn met een try-out bij Theater aan het Water gestart en inmiddels uitgegroeid tot landelijk bekende artiesten. www.theateraanhetwater.nl

