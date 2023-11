SNEEK- Je was in de jaren 60 fan van de rebelse Rolling Stones uit Londen óf van ogenschijnlijk keurige Beatles uit Liverpool. Ondanks dat beide bands lange tijd een goede verstandhouding hadden, probeerden ze elkaar op muzikaal gebied te overtreffen, waardoor het beste in hen naar boven kwam. In The Stones vs The Beatles Battle komt deze ‘concurrentiestrijd’ aan bod, maar de beste songs van deze iconen uit de popmuziek voeren natuurlijk de boventoon. De muziekvete die in de jaren 60 alle muziekliefhebbers tot op het bot verdeelde, wordt opnieuw gevoerd in het theater: koopt u uw kaart voor het Stones, Beatles of het neutrale vak?