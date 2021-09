The Sound Of Musicals:‘Een voorstelling waar je vrolijk van wordt’

SNEEK- ,,Een voorstelling waar mensen vrolijk van worden.’’ Zo omschrijft regisseur Marc Forno (57) de theatershow The Sound of Musicals, waarin louter hoogtepunten uit meer dan 75 jaar musicalgeschiedenis de revue passeren. Tessa Sunniva, Suzan Seegers, John Vooijs en Tony Neef behoren op dit moment tot de top van de vaderlandse musicalwereld en zij zorgen voor een feest der herkenning door de bezoeker te trakteren op liedjes uit de meest uiteenlopende producties, zoals Fame, West Side Story, Evita, Miss Saigon, Les Misérables, Saturday Night Fever, Grease en Ciske de Rat. Om maar een paar te noemen.

Daarbij worden ze ondersteund door een achtkoppige live-band onder leiding van Hans Voerman. Forno: ,,Topmuzikanten die aan heel wat musicals hebben meegewerkt. We hebben het eens opgeteld. De bandleden en de cast hebben gezamenlijk in meer dan 50 musicals gestaan.’’

Smullen

,,Het publiek zal van The Sound Of Musicals smullen, daar ben ik van overtuigd,’’ lacht Forno. ,,Het is zo’n levendige show met zoveel dynamiek. Het is alsof je in een achtbaan zit en het ene na het andere bekende liedje voorbij hoort komen. Soms in de vorm van een medley met de meest bizarre aaneenschakeling van nummers uit Amerikaanse en Europese musicals. Prachtige nummers die illustreren hoe breed en gevarieerd dit genre is.’’

,,Voor elke muzikale smaak is er wel iets te vinden in deze show,’’ benadrukt Forno. ,,En ik weet zeker dat mensen soms verrast zullen zijn over de herkomst van een liedje dat ze allemaal wel kennen. Zo is de melodie en de tekst There’s No Business Like Showbusiness overbekend, maar er zijn vast niet veel mensen die weten dat hij uit de musical Annie Get Your Gun uit 1946 komt. Dat is trouwens de oudste musical uit onze voorstelling. En daar beginnen we dan ook mee.’’

Keuze

,,Producer Peter Groot Kormelink en ik hebben voor deze show een keuze gemaakt uit meer dan 600 liedjes,’’ vervolgt Forno. ,,Dat was een enorm lastige keuze, maar we zijn er volgens mij in geslaagd om een hele mooie selectie te maken. We hadden Tessa, Suzan, John en Tony gevraagd 20 nummers op te schrijven die ze zelf graag zouden zingen. En dat heeft een mooie lijst opgeleverd. Als artiesten liedjes zingen waar ze zelf achter staan, dan zijn ze een stuk gemotiveerder.’’

,, Ik prijs me als regisseur ronduit gelukkig dat we voor dit project zo’n geweldige cast hebben kunnen samenstellen,’’ vindt Forno. ,,Tessa, Suzan, John en Tony zijn super gemotiveerd en tijdens de repetities druipt het enthousiasme eraf. En dat terwijl ze toch al in heel wat bekende musicals hebben gestaan en dus wel wat gewend zijn. Man, ze stralen tijdens het zingen een blijdschap uit die als een vonk overslaat op het publiek.’’

Groots slot

En dat zorgt ervoor dat de theatershow moeiteloos naar een groots slot koerst. Forno: ,,We trekken tegen het eind alle registers open met de musicals We Will Rock You en On Your Feet over het leven van Gloria Estefan. Dat wordt echt vuurwerk waarbij niemand kan blijven zitten en iedereen gaat klappen, dansen en zingen.’’

Marc Forno is oorspronkelijk afkomstig uit Frankrijk en heeft als danser en choreograaf aan heel wat musicals meegewerkt in Parijs, waaronder My Fair Lady. Met zijn indrukwekkende staat van dienst was hij dan ook de aangewezen man om The Sound Of Musicals te regisseren. ,,Voor mij is dit een geweldige ervaring geworden,’’ vindt hij. ,,Het is in alle opzichten een feest. En ik hoop dat het publiek dat ook zo ervaart.’’

Interview door Harry de Jong