The Passion 'Hemelvaart' in Bolsward en Sneek

The Passion zelf zal dit jaar in Harlingen plaatsvinden. Voor het vervolg met Hemelvaart is er dus voor twee andere Friese steden, Sneek en Bolsward, gekozen. Wethouder Petra van den Akker vindt het mooi dat Súdwest-Fryslân gastgemeente mag zijn en ziet het als een kans om te laten zien hoe mooi de gemeente is.

Vorig jaar keken er 1,5 miljoen mensen naar de eerste editie van The Passion 'Hemelvaart'. Het evenement is een samenwerking tussen KRO-NCRV en de Protestantse Kerk in Nederland.

,,Voordat Jezus terug naar de hemel gaat, zendt Hij eerst zijn discipelen uit. Hij geeft hen de opdracht de wereld in te gaan. Dat is ook de kern van het verhaal dat we met The Passion Hemelvaart willen vertellen", legt Jurjen de Groot van de kerk uit.

De organisatie zal naar eigen zeggen gebruik maken van 'iconische locaties' in Sneek en Bolsward. De uitzending is op 18 mei op NPO1 te zien.