The only way is up voor Sneker squashers

SNEEK - Revanche tegen Alkmaar was het thema van de speelronde van vrijdagavond voor het eerste team van squashclub De Stolp. In de eerste ontmoeting in de eerste divisie van de competitie van de squashbond verloor Sneek roemloos met maar liefst 15-2. Het team gaat vooruit en dat werd goed zichtbaar in deze tweede ontmoeting.

Twee weken geleden werd de veertienjarige Tristan Keenan Nederlands kampioen in de categorie onder 15 jaar én werd hij geselecteerd voor het Nederlands team onder 17 voor het aanstaande Europees Kampioenschap. Keenan gaat als een speer. In een jaar tijd is hij niet minder dan 652 plaatsen gestegen op de Nederlandse ranglijst, waardoor hij inmiddels 474e van Nederland is, maar ook die plek zal hij snel verlaten op weg naar de top 100. Hij viel in voor Hendrik van der Sluis, zelf ook geen minne speler, getuige zijn vijf clubkampioenschappen in de periode van 2006 tot en met 2015.



Twee van de vier Sneker squashers (Ivar van Asten en Ronny Ouderkerken) hebben een ranking tegen de 200e plek op de ranglijst en zijn geclassificeerd als 2-speler. De andere twee (Lukas van der Sluis en Keenan) zijn 3-spelers, hard op weg naar categorie 2. Kortom, er stond een sterk team op de baan tegen Alkmaar.

Van Asten kwam in twee spannende games achter met 2-0. Om zo’n stand om te buigen is veel concentratie en wilskracht nodig, en dat had Van Asten paraat. De volgende games pakte hij overtuigend. De spannende laatste game won hij met een minimaal verschil: eindstand 3-2. Van der Sluis verloor zijn wedstrijd, maar won één game, waardoor de tussenstand op 4-5 kwam te staan.

Keenan liet niets aan het twijfel over: hij stuurde zijn tegenstander eenvoudig met 3-0 naar de douches. Dat bracht de stand op 7-5. Ouderkerken begon scherp met een gewonnen eerste game (12-10) tegen zijn sterkere tegenstander (63e van Nederland). De drie games daarna verloor hij, waardoor de stand exact gelijk eindigde: 8-8.

Het onderlinge resultaat gaf geen uitsluitsel: beide teams wonnen twee wedstrijden en verloren er twee. In dat geval wordt het tellen. Wie de meeste punten heeft gescoord wint en dat was Sneek in dit geval. Eindstand 11-8, een prachtresultaat vergeleken met de eerste ontmoeting. Hieraan is af te lezen dat het eerste team van De Stolp goed vooruit gaat. Voor volgend jaar kan het team een hoger doel stellen dan enkel handhaven.

Verslag: Xander Jongejan