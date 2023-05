The Kilkennys komen naar Workum

WORKUM- Op vrijdag 10 november komt de Ierse formatie The Kilkennys naar Kultuerhús Klameare te Workum. Het betreft het enige optreden in Friesland deze tour

The Kilkennys staan erom bekend dat ze traditionele Ierse klassieke folksongs en ballades een nieuwe twist geven, dat aanslaat bij jong en oud. Bekende nummers als 'The Spanish Lady', 'Tell Me Ma', 'Galway Girl', 'Whiskey In The Jar' en 'Irish Rover' weet de band vrolijk en opgetogen te vertolken. En hun passie, ambitie, energieke uitstraling, rappe instrumentale ritmes en onvervalste Ierse humor blijkt de unieke combinatie dat ook aanslaat op internationaal niveau.

Festivals

Zo heeft de band opgetreden op verschillende festivals in Europa en Amerika, waaronder voor een 15.000 koppig publiek tijdens de Zwarte Cross. De formule achter het succes is de unieke blend tussen de bandleden, die vocaal en instrumentaal net zo bij elkaar horen als de whiskey en het glas! Ze weten als geen ander een fantastische liveshow neer te zetten. Dat bewees de band onder meer op het hoofdpodium van het befaamde Milwaukee Irish Fest, het grootste Ierse festival ter wereld. Met hun dynamische arrangementen, energieke optredens en veel interactie met het publiek is het geen wonder dat The Kilkennys overal ter wereld veel fans hebben.

Mario Kramer verzorgd deze avond het voorprogramma. Hij neemt het publiek vanaf 20:00 uur mee terug naar de jaren 60, 70 en 80.

Aan de zittende bezoeker is ook gedacht, er zullen een zestigtal zitplekken (aparte tickets) worden gecreëerd voor deze bijzondere avond. De kaartverkoop start donderdag 1 juni op www.klameare-workum.nl. Wees er snel bij, want vol is ook echt vol!