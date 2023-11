The Kilkenny’s in de Irish Pub

SNEEK- Op Dinsdag 7 november 2023 om 19:45 uur treden The Kilkennys op in de Irish Pub de Poort van Cleef. De toegangskaarten zijn te koop bij de Irish Pub aan de Marktstraat in Sneek. De kaarten kosten €25.00 per stuk. Op=Op

The Kilkennys zijn een sensatie. Het gaat hier namelijk om vier jongemannen die de muziek van hun land vertalen naar een nieuwe generatie zonder de essentie van dit genre geweld aan te doen. In de bewerking van The Kilkennys krijgen klassiekers als Whisky in the Jar en The Wild Rover een totaal nieuw leven. Kortom, deze groep bewijst dat Ierse muziek nog steeds top of the bill is.