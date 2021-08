The Father in Filmhuis Sneek

SNEEK- The Father is een fascinerend portret van een man die zijn grip op de realiteit aan het verliezen is. De briljante vertolking van Anthony Hopkins laat je geen moment los. Olivia Colman, als zijn dochter Anne, maakt zowel haar onmacht als haar liefde tastbaar.

Anne zoekt opnieuw een verzorgster voor haar dementerende vader Anthony, die steeds weer alle hulp afwijst. Ze wil zeker zijn dat er goed voor hem gezorgd wordt wanneer zij er niet is. Voor Anthony is niet meer duidelijk wat echt is en wat zich in zijn hoofd afspeelt. We beleven het verhaal door zijn ogen en voelen zijn verwarring. Zijn vertrouwde omgeving blijkt niet meer zo vertrouwd.

Zijn verbluffende acteerprestatie leverde Hopkins zijn tweede Oscar voor Beste Acteur op. Florian Zeller won de Oscar voor Beste Bewerkte Scenario. Hij verfilmde zelf zijn gelauwerde toneelstuk dat, onder andere, op het West End en Broadway te zien was.

Cast: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots, Rufus Sewell

Wanneer? Op 30 en 31 augustus om 20.00 uur.