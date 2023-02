The Crucifixion door het Sneeker CantateKoor

De solisten zijn bariton Albert Jan de Boer, tenor Jeroen Helder en organist Bob van der Linde. Het concert begint om 16.00 uur.

John Stainers 'The Crucifixion' is het negentiende-eeuwse equivalent van Bachs 'Matthäus Passion'. Het is een muziekstuk voor gemengd koor met solisten en orgelbegeleiding en is speciaal geschreven voor de tijd voor Pasen. Het is een emotioneel muzikale vertolking van het lijdens- en stervensverhaal van Jezus en is geliefd bij een groot publiek

Het werk bestaat uit koorwerken afgewisseld met soli voor bariton en tenor. Enkele van de koorwerken worden a capella uitgevoerd en de overige met orgelbegeleiding. Het werk duurt ongeveer zeventig minuten. De muzikale leiding is in handen van Sippie Broersma.

Stainer was een integer en gevoelig man met een goede literaire smaak. Hij koos voor dit werk de tekst van J.Sparrow-Simpson. Bij het op muziek zetten van deze tekst zocht Stainer naar een verhoging van de emotionele uitwerking van de vocale lijnen, door het orgel een orkestrale rol te laten vervullen.

The Crucifixion is het uitmuntende voorbeeld van Victoriaanse kerkmuziek en is een indrukwekkend en diep doorvoeld werk. John Stainer, die van nature een bescheiden mens was, heeft nooit kunnen voorzien dat dit ene werk hem bekend en in Engeland zelfs populair zou maken.

De aanvang van het concert is 16.00 uur.

De toegangsprijs is € 20,- vooraf bij de kerk.

U kunt nog meer informatie over het koor en het concert vinden op:

www.sneekercantatekoor.nl.

U bent van harte welkom !