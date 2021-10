Testlocatie Sneek

SNEEK- De afgelopen vragen kregen wij nogal wat vragen binnen over het sluiten van de testlocaties in Sneek. Er waren eerst 3 testen voor toegang locaties en nu nog maar 1 die ook nog maar beperkt open is. Inwoners van Sneek e.o. moeten nu vaak naar Bolsward of Heerenveen, terwijl Sneek een duidelijke regiovoorziening functie heeft. We hebben de vraag voorgelegd aan de Stichting Open Nederland. Hieronder het antwoord.

Vanaf 11 oktober zijn we overgestapt op een nieuw systeem waarbij testaanbieders per afgenomen test worden betaald en zelf kunnen aangeven waar zij testlocaties openen. Dit is een belangrijk verschil met de situatie t/m 10 oktober, waarbij testaanbieders een beschikbaarheidsvergoeding ontvingen op basis van beschikbare testcapaciteit.

Op 9 september is een nieuwe Open House procedure gestart voor dit nieuwe systeem. Bij het sluiten van de eerste inschrijfmogelijkheid op 20 september zijn 28 partijen geselecteerd die zich hebben aangemeld met meer dan 400 locaties. Deze 28 aanbieders worden nu aangesloten op de CoronaCheck-app en testenvoortoegang.nl. Hiervan zijn nu de eerste 10 aanbieders volledig aangesloten met 275 locaties. Daar zit nog geen locatie in Sneek bij maar op dit moment zitten we nog vol in het proces van het aansluiten van nieuwe testaanbieders en er volgen nog meer locaties de komende dagen.

Het is uiteindelijk aan de testaanbieders om te bepalen waar zij testlocaties openen dus wij kunnen niet aangeven waar alle nieuwe locaties komen, maar het aantal locaties zal dus verder toenemen. Het laatste overzicht is ook te vinden op de locatiekaart op de website van Stichting Open Nederland.