Tessa Kramer pakt tweede zege op rij

BUITENPOST - Oane Galama uit Hilaard won voor de 5e keer dit seizoen een FLB-competitiewedstrijd bij het Fierljeppen. In Buitenpost tijdens de Feestwikewedstrijd ljepte hij een fstand van 20,65 meter, zijn verste sprong van dit seizoen. Ook tweelingbroer Ysbrand noteerde zijn verste afstand van dit jaar. Met 20,45 ging de Workumer als beste de finale in, maar daarin was Oane dus net iets beter.

Tessa Kramer uit It Heidenskip komt ook steeds beter in vorm. Met een prima afstand van 15,86 pakte zij haar tweede zege op rij. Sigrid Bokma uit Hindeloopen werd tweede met een sprong van 15,05.

Bij de junioren ging de dagtitel naar Germ Terpstra. De ljepper uit Tzum had genoeg aan 17,96. Erwin Lefferts, die een thuiswedstrijd had, beleefde een topavond. In de voorronde verbeterde hij zijn pr en zette dat op 16,79. Maar het beste had hij bewaard voor de finale, een sprong en een verder aangescherpt pr van 17,35 meter.

Bij de meisjes ging de dagtitel als zo vaak naar Hanneke Westert. De Sneekse won met 14,46.