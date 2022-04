Terugblik Verkiezing Friese onderneming van het Jaar 2022

SNEEK - Afgelopen dinsdag werd Wajer Yachts uit Heeg verkozen tot Friese Onderneming van het Jaar 2022. De finaledag vond plaats in de binnenstad van Sneek, met een drijvend podium in de Kolk bij de Waterpoort. Bij de verkiezing waren ruim 300 ondernemers en bestuurders aanwezig.

De andere twee finalisten waren A.P. van den Berg uit Heerenveen en Jongia Mixing Technology uit Leeuwarden. Uit handen van Commisaris van de Koning, Arno Brok, werd de prijs overhandigd aan eigenaar Andries Wajer.

In bijgaande video is een fraaie sfeerimpressie te zien van de finale op dinsdagavond. Deze avond was een groot succes met veel publiek, waarvan een groot deel vanuit een van de vele sloepen toekeek en zo dus eerste rang zaten. En dat onder een heerlijk lentezonnetje.

Bekijk ook de foto-sfeerimpressie