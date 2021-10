Terugblik naar 40 jaar Friese Rock 'n Roll

SNEEK- Wat is er geworden van de mannen en vrouwen die in de periode 1960-1999 furore maakten in de Friese rockscene? In de tentoonstelling ‘Rock-’n-Roll in Friesland 1960-1999’ krijg je een inkijk in het leven van 42 Friese rockers. De tentoonstelling is te zien van 11 november 2021 tot en met 9 januari 2022 in paviljoen Obe in Leeuwarden.

42 Friese Rockers

In ‘Rock-‘n-Roll in Friesland 1960-1999’, genoemd naar het gelijknamige boek door Robert Wielinga, worden de intrigerende en ook kwetsbare verhalen van wat de 42 rockers hebben meegemaakt in hun muzikale leven, maar ook daarvoor en erna. De tentoonstelling is ingedeeld in vier periodes van 10 jaar. In ieder decennium kijken 15 ervaren interviewers met de hoofdpersonen terug op hun leven als muzikant. Hoe succesvol waren ze eigenlijk? Wat is er vele jaren later van ze geworden?



Veranderende muziekcultuur

Het boek en de expositie geven niet alleen een bijzonder en gevarieerd beeld van het leven van 42 Friese rockers, maar ook van de tijdgeest van 1960-1999. De tentoonstelling laat een tijdsbeeld zien van een veranderende muziekcultuur: van de eerste beatbandjes, progressieve rock en metal tot ska, Friese bries en hiphop. Met portretfoto’s verzorgd door elf Friese topfotografen en unieke beelden uit de privécollecties van de rockers worden de verhalen tot leven gebracht.



Podium mét muziekinstrumenten

Een tentoonstelling over muziek zonder muziekinstrumenten? Niet ‘Rock-‘n-Roll in Friesland’! Een deel van Obe is tijdens de tentoonstelling ingericht als een ‘echt’ podium met muziekinstrumenten zoals een drumstel, basgitaren, een orgeltje en versterkers. Alsof de rockers nét het podium hebben verlaten… Verder kun je in de tijdelijke museumwinkel souvenirs zoals ansichtkaarten met foto’s uit het boek, t-shirts en het boek kopen. Een leuke herinnering aan je bezoek aan ‘Rock-‘n-Roll in Friesland’!



Vinylavond

Geheel volgens het thema wordt er op 18 november in samenwerking met Huiskamertheater De Wier een vinylavond georganiseerd. Bezoekers kunnen hun eigen Lp’s meenemen waarvan een aantal die avond besproken en afgespeeld wordt. Op 26 november zullen er tijdens de Verhalenavond verhalen over muziek uit de jaren ’60, ’70, ’80 en ’90 verteld worden. Informatie over beide avonden is binnenkort te vinden op de website van Tresoar.



De vormgeving van de tentoonstelling was in handen van Monique Vogelsang. Het boek ‘Rock-‘n-Roll in Friesland’ is bedacht door Robert Wielinga en uitgegeven door Uitgeverij Louise. Meer informatie over de tentoonstelling, openingstijden en de activiteiten vind je op tresoar.nl.