Tersoal Live met Nienke de Heer en Johan Keus

Nienke de Heer

Na 10 jaar te hebben gereisd in Spanje en Brazilië is ze weer geland op Friese bodem, haar geboortegrond. De van oorsprong geschoolde jazzzangeres verweeft de verworven veelzijdigheid van culturen in haar muziek en beweegt vocaal soepel van de ene in de andere muziekstijl.

De viool werd in de wilgen gehangen toen er niets anders dan klassieke lessen aangeboden werden. Zingen! Tijdens haar conservatoriumperiode rolde ze van het ene project in het andere waardoor ze een breed gamma aan stijlen met liefde zingt. Sinds kort weer terug in Nederland en met frisse Friese energie laat ze hier haar stem weer horen.

Johan Keus

Deze muzikant speelt vanaf jonge leeftijd gitaar en basgitaar. Zijn brede muzikale belangstelling bracht hem de hele wereld over.

Meest recent is het samenspelen met broer Koos en drummer Wopke in de band “The Hurricanes”. Ze spelen avontuurlijke blues en rootsmuziek met veel ruimte voor improvisatie. In zijn eigen praktijk biedt hij gitaar- en basgitaar-les en pop-, blues- en jazz-workshops aan en is hij actief als studio muzikant. Sinds 2017 maakt hij met veel plezier muziek met en voor bewoners van bejaarden- en verzorgings-tehuizen.

Tersoal Live is zondag 5 november van 15.30 tot 16.30 uur. Locatie: Buorren 22, Tersoal. Entree vanaf 15 euro.