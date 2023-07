Terror-visdieven: Voorbijganger pet 'afgepakt'!

De vogels hebben boven op een van de platte dagen van de appartementen aan de straat hun nesten. Wie ook maar een beetje in de buurt komen van hun territorium kan rekenen op een uitermate agressieve ontvangst. Als kamikazepiloten duiken de vogels met hun vlijmscherpe snavels voorbijgangers. Het gekrijs is daarbij niet van de lucht.

Pet afgepakt...

“Sinds een paar dagen hebben we een agressieve meeuw in de straat. Hij zit meestal op het dak van de appartementen en valt mensen die op de parkeerplaatsen lopen aan.

De meeuw heeft het al drie keer aangevallen, hij scheert dan rakelings over je heen en gisteren zag ik het ook bij twee mannen gebeuren. Bij de ene werd zijn pet afgepakt…”, aldus een buurtbewoner, die de fotograaf adviseerde om maar een helm te dragen bij het schieten van de foto’s voorbij dit artikeltje.

Binnenstadbewoners, overal in het land, hebben eerder met het agressieve gedrag van deze vogels te maken gehad.