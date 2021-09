Terras Markt 23 op de elfde plaats in Nederlandse Top-100

SNEEK- Het terras van Markt 23 in Sneek is een van de beste terrassen in Nederland. In de top 100 van horecamagazine Misset staat het terras op de elfde plaats. In totaal staan er vijf Friese terrassen in de lijst.

Een jury beoordeelt de terrassen. Alle terrassen zijn in twee rondes bezocht door een vakjury. De jury vond het terras van Brasa in Purmerend het beste terras van Nederland.

Bij de vorige verkiezing, in 2019, werd het terras van Nes Café (Ameland) als best beoordeeld van alle Friese terrassen. In de lijst van 2021 staat opnieuw een Amelander terras. Verder staan terrassen in Dokkum, Sneek en Harlingen in de lijst.

De Walrus in Leeuwarden is een van de beste terrassen in Nederland. In de top 100 van horecamagazine Misset staat het terras op de vierde plaats.