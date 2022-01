Terpentine niet in het riool

SNEEK- Afgelopen weekend kreeg de brandweer in onze gemeente meldingen van stank waarbij mensen dachten aan een gaslek. Het bleek geen gaslek te zijn, maar het lijkt erop dat iemand terpentine of wasbenzine had doorgespoeld.

Terpentine en wasbenzine horen niet in het riool. Net als de onderstaande dingen en stoffen. Help jij mee? Want een goed werkend riool is belangrijk voor de gezondheid van ons allemaal!