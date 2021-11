Tentoonstellingen over huiselijk geweld en kindermishandeling ook in SWF

BOLSWARD- Van 8 november tot en met 1 december 2021 is de indrukwekkende buitententoonstelling Wij … doorbreken de cirkel van geweld te zien op de Leeuwarder Nieuwestad. In deze periode zijn er op verschillende plekken in Friesland ook binnen-tentoonstellingen te bezoeken. Hiermee laten we zien wat we als samenleving kunnen doen tegen huiselijk geweld en kindermishandeling.

Huiselijk geweld en kindermishandeling samen aanpakken

Ieder jaar zijn in Nederland 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld of kindermishandeling. Gemeenten hebben een belangrijke rol in de bestrijding en aanpak daarvan. Maar we kunnen het niet alleen. Samen kunnen we de cirkel van geweld doorbreken.

Reizende tentoonstelling met 28 indringende ervaringsverhalen en krachtige portretten

Hiermee maken we huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar. En wordt duidelijk gemaakt dat deze vormen van geweld overal voor kunnen komen. Dat het nooit oké is. Dat je je nooit hoeft te schamen. En dat je áltijd om hulp mag vragen. Maar hoe kunnen we als samenleving elkaar hierbij helpen en het geweld aanpakken?

Bespreekbaar maken heeft grote invloed

Huiselijk geweld is iets waar je liever niet mee naar buiten treedt. En als je vermoed dat een bekende te maken heeft met geweld, is het vaak lastig om dit gesprek aan te gaan. Toch is het meestal een kort gesprek, een opmerking of een simpele vraag van een ander die verschil maakt. Een vraag als ‘Gaat het goed met je?’ of ‘Wat kan ik voor je doen?’ kan al zorgen dat het geweld wordt doorbroken.

Het houdt niet op totdat je iets doet. En wij als samenleving kunnen elkaar helpen. Want ook jij kunt iets betekenen voor je buurvrouw, vriend, collega of leerling die te maken heeft met geweld.

Wilt u de gratis tentoonstelling(en) bezoeken?

De binnen-tentoonstelling is te zien in Cultuurhistorisch centrum De Tiid in Bolsward (Jongemastraat 2) van 12 november t/m 1 december. In Leeuwarden is de buitententoonstelling te bezoeken t/m 1 december op de Nieuwestad. Daarnaast kunt u in de gemeenten Dantumadiel, Fryske Marren, Heerenveen en Smallingerland ook de binnen-tentoonstellingen bezoeken.

Hulp nodig?

Heb jij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling en weet niet hoe je dit bespreekbaar moet maken? Of heb je zelf te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling? Bij Veilig Thuis kun je terecht voor advies. Veilig thuis: Je kan 24/7 (anoniem) bellen met 0800-2000 of chatten op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 via www.veiligthuisfriesland.nl

Wijk- of gebiedsteam: het gebiedsteam van de gemeente Súdwest-Fryslân bereikt u via telefoonnummer 14 0515 of het contactformulier op de website www.sudwestfryslan.nl.