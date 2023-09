Tentoonstelling ‘Zuiderzee in beeld: films en verhalen' geopend

KORNWERDERZAND - Een tentoonstelling met een grote collectie van beelden en foto’s van de Zuiderzee is tot en met 19 september te bewonderen in het Afsluitdijk Wadden Center. De opening van ‘Zuiderzee in Beeld’ werd dinsdag gedaan door gedeputeerde Matthijs de Vries van provincie Fryslân. De Vries deed dit samen met bestuursleden van de dorpsraden en verenigingen van plaatselijk belang langs de Friese en Noord-Hollandse IJsselmeerkust.

De bouw van de Afsluitdijk heeft een immense invloed gehad op het leven op en rondom de voormalige Zuiderzee. De tentoonstelling ‘Zuiderzee in beeld: films en verhalen’ is een rondreizende audiovisuele beleving, die bezoekers aan de hand van authentiek filmmateriaal meeneemt op een reis door het in de 20ste eeuw compleet veranderde Zuiderzeegebied, in al zijn facetten.

Zonder weerga

Bijna honderd jaar geleden werd het Zuiderzeeproject uitgevoerd. De Zuiderzee werd afgesloten en gedeeltelijk droog gemaakt. Een verandering zonder weerga. De audiovisuele tentoonstelling ‘Zuiderzee in beeld: films en verhalen’ biedt een podium aan films geïnspireerd door het Zuiderzeeproject en vertelt een verhaal dat inspiratie biedt voor de vraagstukken van nu.

Gedeputeerde Matthijs de Vries memoreerde: “De aanleg van de Afsluitdijk en de Zuiderzeewerken heeft op de oude en nieuwe dorpen en steden langs de IJsselmeerkust een enorme invloed gehad. Ik vind het mooi om daar met de huidige dorpsbesturen bij stil te staan.”

Afsluitdijk Wadden Center

Van 13 tot en met 19 september is de tentoonstelling bij een bezoek aan de beleefexpositie in het Afsluitdijk Wadden Center, Sluisweg 1c te Kornwerderzand bewonderen.