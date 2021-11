LEEUWARDEN- De nieuwe tentoonstelling Langstme yn glês is van 21 november 2021 t/m 9 januari 2022 tijdens openingsuren te bekijken bij Tresoar. In de tentoonstelling staat verlangen centraal. Verlangen naar contact met de ander, met de buitenwereld. Verlangen naar meer oog voor elkaar en de omgeving. Verlangen naar de natuur in al haar vormen.