Tennisvereniging Nomi vervult een duidelijke rol in de regio

Tennisvereniging Nomi in Sneek doet er alles aan om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van de tennissport. In de nabije toekomst wil het bestuur heel graag padelbanen openen én tennisbanen verhuren aan niet-leden. Hoofdtrainer en verenigingsondersteuner Wilco Veltien en commissielid Marga Bos vertellen over de ontwikkelingen.

Het ledenaantal van tennisvereniging Nomi is de afgelopen jaren heel stabiel gebleven, vindt Marga Bos. “We hebben rond de 500 leden. Dat is positief, aangezien de landelijke cijfers een daling laten zien.” Tijdens de coronaperiode heeft de club zelfs een aantal nieuwe leden verwelkomd. “Tennis is een relatief veilige sport, waarbij er vrij gemakkelijk afstand gehouden kan worden’, legt Wilco Veltien uit. “Aan ons de taak om deze nieuwe leden te behouden. Gelukkig werken we al jaren succesvol samen met Tennis Academie Friesland, waar ik één van de eigenaren van ben. Door de goede samenwerking is het ‘alles-in-één’ tennispakket ontstaan. Junioren hebben niet alleen les, maar doen automatisch mee aan allerlei activiteiten.”

Gezinsclub

Een positieve ontwikkelingen daarvan is, dat kinderen steeds vaker in plaats van één keer, meerdere per week trainen. “Als je meer dan één keer per week traint, dan pak je het tennissen veel beter op”, is de ervaring van Marga. “Bovendien stimuleert dat vriendjes en vriendinnetjes om hetzelfde te doen.” Wilco merkt dat kinderen hierdoor ook langer lid blijven. “Dat is ook een landelijke trend, die heel belangrijk is. Als één gezinslid het enorm naar zijn of haar zin heeft bij de tennisclub dan stimuleert dat de andere gezinsleden. We willen echt uitstralen dat we een gezinsclub zijn.”

Inzetten op nieuwe leden

Daarnaast blijft de club inzetten op nieuwe leden. “Door corona konden we twee jaar lang minder promotie maken bij scholen, maar dat willen we nu wel weer gaan oppakken. Datzelfde geldt voor het meenemen van introducees. Het is heel belangrijk om de club open te stellen voor belangstellenden. Zo kunnen we laten zien wat we doen en geïnteresseerden kunnen proeflessen krijgen.”

Een goed voorbeeld daarvan was de onlangs gehouden open Open Nomi Dag. “Na corona zijn we echt in een feeststemming. We hebben onze deuren opengezet om aan iedereen te laten zien: we zijn terug en we kunnen met elkaar leuke dingen doen. We hebben onder meer een tennisspeurtocht gehouden voor de jongste kinderen: er was een ballenkanon, een snelheidsmeter, springkussen, en we hebben voor de kinderen poffertjes gebakken. De Open Nomi Dag was een groot succes en is door zo’n zeventig tot tachtig ouders met kinderen bezocht. We zijn blij verrast over deze grote opkomst.”

Compleet menu

Na de Open Nomi Dag hebben zo’n twintig kinderen zich opgegeven voor de proeflessen. Bij de senioren werd ongeveer eenzelfde aantal gescoord. “Voor de senioren serveren we dit jaar een viergangenmenu”, licht Wilco toe. “We starten met een klein aperitief in de vorm van een gratis proefles, het voorgerecht bestaat uit ‘Ontdek tennis’-lessen en een kortdurend lidmaatschap. Het hoofdgerecht is een volwaardig lidmaatschap, waarbij men aan alle clubactiviteiten mee kan doen. En als toetje bieden we een heel leuk toernooi aan specifiek voor de nieuwe, beginnende leden in de stijl van Wimbledon: Nombledon.”

Het hoofddoel van deze activiteiten is het leren kennen van nieuwe mensen. “Deze binding is ontzettend belangrijk om leden te behouden”, weet de hoofdtrainer. “Deze lijn hebben we vorig jaar ingezet en die begint nu zijn vruchten af te werpen. We willen echt een gids zijn voor de nieuwe leden en ervoor zorgen dat ze zich thuis voelen en zoveel mogelijk contacten opdoen. Bijvoorbeeld door het organiseren van een toernooi voor beginners die samen spelen met leden met meer ervaring. Puur voor de fun en om ervoor te zorgen dat de nieuwe leden zich snel thuis voelen en zich opgenomen voelen in de club.”

Samenwerking met de regio

Ook samenwerking met de regio wordt steeds belangrijker. Wilco: “Van oudsher werden de poortjes tussen de verschillende clubs vooral dicht gehouden, maar nu willen we elkaar vooral helpen. Wij zijn heel blij met onze overdekte banen en we bieden clubs met onbespeelbare gravelbanen in de winter heel graag onze ruimte aan. Aan de andere kant hebben verenigingen met winterharde banen in de regio ons bijvoorbeeld goed geholpen in de coronatijd, waarbij er niet meer indoor getennist mocht worden. Ook positief aan de samenwerking is dat leden nog gemakkelijker nieuwe tennismaatjes vinden en zo ook sneller aan activiteiten mee doen.”

Daarnaast worden ook de activiteiten voor de jeugd tussen de verschillende verenigingen verdeeld. “De ene keer wordt er een toernooi bij de vereniging A georganiseerd en de andere keer bij vereniging B. Dat werkt zo fijn. Daardoor is er veel saamhorigheid tussen de leden van de verschillende clubs.”

Padel

Tennisvereniging Nomi wil de clubs in de regio in de toekomst nóg meer mogelijkheden bieden, door het gebruik maken van padelbanen. “Padel is een hele grote trend, waar wij niet omheen kunnen”, licht de trainer toe. “Vanuit onze leden is er veel belangstelling voor deze banen. Momenteel is een speciale commissie de mogelijkheden aan het onderzoeken. In september hopen we zij een de plannen te presenteren.”

Padel is heel verslavend voor tennissers, weet WIlco uit ervaring. “De doelgroep omvat vooral tennissers die misschien hun top hebben bereikt en op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Padel geeft hen een nieuwe prikkel, omdat je vooral met enige racketsportervaring het spelletje snel oppakt. Spelen met wanden maakt het spel snel en dynamisch. Daarnaast is padel gewoon fun en sociaal, omdat je vooral in dubbelspel speelt.”

Toeristen

In de toekomst wil het Nomi-bestuur ook niet-leden de kans bieden om een baan te huren. Bijvoorbeeld door middel van een app, zoals Meet & Play. “We willen onze banen openstellen voor álle tennisliefhebbers. Dat biedt in onze ogen echt kansen voor de toekomst. Sneek breidt zijn wijken nog verder uit en bovendien komen er in Sneek zoveel toeristen. Wij willen hen ook de mogelijkheid bieden om een balletje te slaan.”

Vrijwilligers

Marga Bos en Wilco Veltien hopen dat nóg meer belangstellenden zich opgeven voor een proefles. “Het is zo waardevol om lid te zijn. Ik ervaar het als een vriendengroep waar ik altijd terecht kan”, zegt Marga. “Ik krijg les in een gemengde groep met mannen en vrouwen. Ik vind het superleuk en na afloop drinken we gezellig wat met elkaar. Nomi is een vereniging die volledig draait op vrijwilligers en daar zijn wij erg trots op.”

Open toernooien

Wilco: “Tennis is een leuke fysieke sport waarin je je echt kunt uitleven en veel in de buitenlucht bent. Maar het is ook een technische sport. Het is belangrijk om de vaardigheden goed aan te leren, daar heb je later veel plezier van."

Nomi organiseert een paar gave open toernooien per jaar, zowel op laag als op hoog niveau: het Hamilton Bright Toernooi Open en het FINX Open. Deze twee grote open KNLTB-toernooien zijn voor zowel leden en als niet-leden. "Ze trekken soms zelfs belangstellenden van buiten de provinciegrenzen," weet Wilco, "en daar zijn we supertrots op. We bieden dus echt voor ieder wat wils.”

Tekst en foto's: Wendy Noordzij