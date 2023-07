Teller Nederland tegen Hongarije staat al op 800 kaarten

Zusjes Hester en Marrit Jasper

Het Nederlands team speelt in het kader van de voorbereidingen van het EK twee uitzwaaiwedstr ijden in eigen land en daarvan één in Sneek. Op zondag wordt Zwolle aangedaan. Het Nederlands team van Felix Koslovksi komt in ieder geval met de Sneker zusjes Jasper. Hester speelt komend seizoen in Duitsland bij SC Dresden nadat de 22- jarige diagonaal eerder voor Potsdam uitkwam. Zus Marrit, die haar tweede seizoen ingaat bij Neptunes de Nantes Volley-Ball, zit eveneens bij de 16-koppige selectie. Een mooi weerzien dus voor de Jaspers in de hal waar beiden jarenlang voor het eerste team voor thans Friso Sneek uitkwamen.

Het is nog mogelijk om kaarten te reserveren op de site van de Nevobo via nevobo.nl/tickets.

