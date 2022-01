Televisieprogramma Hea! viert 20-jarig jubileum

Een jubileum waar Omrop Fryslân natuurlijk extra bij stil staat. Vanaf deze week wordt iedere donderdag een duik gedaan in het rijke Hea!-archief en kijken we terug met oude bekenden om te horen hoe het met hen is.

Hea! is bedacht door de redactie als een programma voor de zomermaanden van 2002. De uitgangspunten zijn duidelijk: persoonlijke verhalen moeten centraal staan en het beeld moet het verhaal vertellen. De eerste jaren is HEA! alleen te zien in de zomer, al snel gevolgd door een serie Hea!- uitzendingen in de kersttijd. In 2006 is Hea! al zo populair dat het een vast onderdeel wordt van de Omrop-programmering en de geit wordt het symbool, want een geit is nieuwsgierig, ondeugend en vrolijk... net als Hea! dus.

Is het in het begin de nieuwsgierigheid van de redactie, verslaggevers en cameramensen die de onderwerpen bepaalt, al snel wetende Friezen de redactie te vinden met tips over bijzondere mensen, dieren, hobby's, plaatsen en gebeurtenissen.

Bekende Hea!'s

Ondertussen is Hea! een van de langst lopende programma's bij de regionale omroepen met de hoogste waardering. Sommige mensen die door Hea! geportretteerd zijn, zijn BF'ers geworden. Zoals de eigenzinnige boer Frans van De Westereen, de kleurrijke Paus van Leeuwarden of de markante, ondertussen overleden, café-baas Jolke Nijenhuis van Terwispel. Zijn uitspraak 'Lekker, lekker, lekker' is in Fryslân bijna niet meer weg te denken bij het opdrinken van een flesje bier.

De reportage van 'De laatste fietser' leidt in 2013 tot een hoogtepunt in de Hea!-geschiedenis. 'De laatste fietser' krijgt niet alleen de hoogste onderscheiding voor een reportage bij een regionale omroep, maar ook de toekenning van een Europese prijs voor regionale televisie.

20 jaar Hea!

In het teken van het 20-jarig jubileum wordt de komende maanden iedere donderdag een duik in het rijke archief van Omrop Fryslân gemaakt, zien we oude bekenden terug en horen we hoe het nu met hen is. Iedere donderdag vanaf 17.15 uur Hea!-rinneringen van de afgelopen 20 jaar.