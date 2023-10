Teleurstellend bekertoernooi voor VC Sneek Heren in Assen

Na een nogal hobbelige voorbereiding voor de wedstrijd van 12.00 tegen Sudosa (Lees: Vergeten schoenen, verslapen en shirtjes vergeten te wassen & het onverwachte eerdere vertrek) werd het tijd voor een herhaling van de kraker van een paar weken geleden.



De eerste set werd er sterk begonnen waar voornamelijk Rutger Zoodsma en Jelmer Spoor de punten aan Sneker zijde binnen sloegen werden de 3 opeenvolgende sets verloren. Een groot verschil in servicedruk, aanvalskracht in vergelijking met de eerste set resulteerde in een te sterk en constant Sudosa. Die aan de hand van hun diagonaal de wedstrijd kon uitspelen.



Resulterend in een 1-3 verlies in de eerste wedstrijd



Direct daarna mochten de mannen weer aantreden tegen eerste divisionist Veracles H1. Voor sommige jongens uit het team oude bekenden. Om het beker toernooi alsnog goed af te sluiten.

De hele opstelling werd omgegooid en er werd gespeeld in een andere opstelling dan gewend.



Setwinst in de eerste set was wederom het geval, daarna ging alles mis bij de Sneker mannen. Was het de mentale gesteldheid of was het de vermoeidheid? In ieder geval resulteerde dit ook in een 1-3 verlies tegen de mannen uit Groningen.



Helaas niet het resultaat waarmee de mannen naar Assen waren gekomen en het einde van het bekeravontuur voor de Snekers.



Aankomende zaterdag mogen we weer aantreden in eigen Sneker sporthal tegen Orion H2. Het is voor ons een mooi moment om ons te revancheren met de behaalde resultaten van afgelopen week.