Tekort instructeurs zorgelijk voor nationale zwemveiligheid: Optisport komt in actie

Regio- De zwembranche kampt met een tekort aan instructeurs. Het is lastig om goed opgeleid personeel te vinden dat kwalitatieve zwemles kan geven aan kinderen. In verband met de coronacrisis is deze zoektocht alsmaar moeizamer geworden. De wachtlijsten voor zwemlessen nemen daarmee toe en brengen de nationale zwemveiligheid mogelijk in gevaar. Reden genoeg voor Optisport om in actie te komen.

Ieder kind heeft niet alleen recht op professionele zwemeducatie; leren zwemmen is van levensbelang. Omdat het steeds lastiger wordt om gekwalificeerd personeel aan de badrand te krijgen, wordt er momenteel beroep gedaan op de flexibiliteit van het personeel. Dit is echter geen blijvende en duurzame oplossing.

Werken aan personeelsbestand en arbeidsmarktperspectief

Ook Optisport ziet, met name sinds de coronacrisis, de situatie omtrent de personeelsbezetting veranderen. Daarom steekt zij de handen uit de mouwen met betrekking tot het aanvullen van het huidige personeelsbestand. Ook wilt Optisport haar stem laten klinken in het stuk arbeidsmarktperspectief. Concreet houdt dit in dat Optisport momenteel 25 personen intern opleidt om instructeur te worden. Daarnaast vinden er meermaals per jaar trainingen plaats ter bevordering van de kwaliteit van het huidige personeel. Martijn Groeneveld, Product Manager Zwemmen, is zeer trots op deze opleidingen en trainingen. “Enerzijds nieuwe collega’s opleiden voor ons mooie vak, en anderzijds onze huidige instructeurs de aandacht geven die zij verdienen”, aldus Groeneveld.

Langetermijnvisie vereist Optisport heeft gemerkt dat het continu opleiden van medewerkers noodzakelijk is om te kunnen inspelen op deze arbeidsmarkt. Om die reden is 15 jaar geleden de Optisport Academy opgericht, van waaruit jaarlijks 2 à 3 cursussen starten voor medewerkers binnen de organisatie. Om snel te kunnen reageren op spanningen in de arbeidsmarkt, is een langetermijnvisie namelijk vereist. Met als achterliggend doel: leren zwemmen toegankelijk houden voor iedereen en daarmee de nationale zwemveiligheid waarborgen.

Optisport

Optisport is specialist in de exploitatie en het beheer van zwembaden, ijsbanen, sporthallen en multifunctionele sport- en welzijnscentra, maar ook van private voorzieningen als fitnesscentra. In de ruim 300 accommodaties verspreid over 80 gemeenten brengen 2.250 Optisport medewerkers jaarlijks 20 miljoen bezoekers in beweging.

