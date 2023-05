HEERENVEEN - Een nieuwe expositie met tekeningen van Esther IJssels en Marjolein Spitteler in Galerie Getekend in Heerenveen.

Esther IJssels (1954) studeerde aan de lerarenopleiding Ubbo Emmius tekenen en handvaardigheid en volgde later de hoofdfase ABK aan de Academie Minerva in Groningen waar ze in 2013 afstudeerde. Haar tekeningen zijn al in verschillende (groeps)presentaties door het hele land te zien geweest. Zelf zegt ze over haar werk: "Ik maak tekeningen vooral met houtskool op onder andere zelfgemaakt papier van oude documenten. Elke lijn is een geconcentreerde beweging die voorkomt uit gedachten en emoties. De hand beweegt en zoekt een weg. Zo ontstaat een beeldende werkelijkheid die zich bevindt op de grens tussen figuratief en abstract." Esther woont en werkt in Lemmer.

Marjolein Spitteler (1966) volgde na haar studie Biologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, de opleiding autonome kunst aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem (ArtEZ), waar ze in 1994 afstudeerde. Marjolein onderzoekt in haar werk het biologisch, plantaardig of dierlijk leven. Ze laat bewerkte foto's, getekende lijnen, bijenwas en de structuur van het papier in elkaar overvloeien waardoor vervagende grenzen en vormen ontstaan. Dit maakt haar tekeningen gelaagd en 'transparant'. Marjolein nam deel aan diverse landelijke (groeps)exposities. Ze woont en werkt in Oosterwolde.

Galerie Getekend is een galerie voor hedendaagse tekenkunst in Heerenveen, die eind mei 2019 de deuren opende. Galerie Getekend presenteert tekenkunst in al haar rijke variatie, vakmanschap en schoonheid. De galerie is gevestigd in een monumentale villa uit 1908 waar een voormalige praktijkruimte is omgebouwd tot intiem kabinet voor de tekenkunst.

Openingstijden: vrijdag en zondag van 12 - 17 uur en op afspraak.