Tegel eruit, groen erin. Japanse esdoorn slotstuk van succesvolle pilot van Accolade en Súdwest-Fryslân

SNEEK- Vrijdag 23 december poot wethouder Michel Rietman een Japanse esdoorn in de Partuurstraat in Sneek. Het is de laatste plant van de succesvolle pilot ‘Groene voortuinen’. Daarmee ronden Accolade en Súdwest-Fryslân deze pilot, die in de herfst in gang werd gezet, af. Doel was om huurders te stimuleren hun tuin te vergroenen. Bewoners van 50 huizen gaven zich op voor de pilot.

De voordelen van meer groen

Straten die blank staan, we zien het steeds vaker. Hier moeten we met z’n allen wat mee. Dikkere rioolbuizen om het water af te voeren, maar ook: meer groen. Want groen neemt water op, zorgt voor verkoeling als het ’s zomers heet is en is goed voor de biodiversiteit.

“We wilden de riolering in de Pripperstraat en de Partuurstraat aanpakken en zochten contact met Accolade. Want als je samen een straat - ook de tuinen - wat groener maakt, komt er minder water in het riool terecht. Dan heb je minder snel wateroverlast en het staat ook nog mooier,” vertelt wethouder Michel Rietman.

Samen groener maken

Woningbouwcorporatie Accolade werkte graag mee. Sandra Ordelman, medewerker wijken en buurten bij Accolade, zegt: “Samen met de wijkbewoners en betrokkenen blijven we ons inzetten voor een fijne woonomgeving. Bewoners onderhouden de tuinen zelf. Maar als dit niet lukt, is het mogelijk de buurt daarbij te betrekken. Zo draagt het groen ook bij aan plezierig wonen in de wijk.”

Elke tegel eruit, telt

Donker Groen legde de tuinen aan, samen met leerlingen van De Diken, een school voor praktijkonderwijs. “De bewoners waren erg blij dat we hun tuin kwamen vergroenen,” vertelt Timo van Wegen van Donker Groen. “De voortuinen hebben aan de voorkant een dubbele beukenhaag gekregen, zodat ze er in voorjaar gelijk groen uitzien. Verder hebben in elke tuin een vasteplantenvak gemaakt, met een mooie bloeiende boom. De bewoners konden zelf kiezen uit verschillende bomen, struiken en planten.”

Vrijdag wordt de aanleg afgerond. Wethouder Rietman poot dan de laatste plant, de Japanse esdoorn. Rietman: “Natuurlijk hoop ik dat er nog veel meer groene tuinen bij komen in onze gemeente. We kunnen ons alleen aanpassen aan het klimaat als we allemaal ons “steentje” bijdragen. Elke tegel die eruit gaat, telt.”