SÚDWEST-FRYSLÂN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met Technolab!

“We zijn ontstaan door en voor ondernemers, in samenwerking met het onderwijs en de gemeente. Technolab is doen! Geen betere manier om dit te laten zien als op het Werkfestival. Met trots en enthousiasme presenteren we ons aan de bedrijven en laten de bezoekers zien, en ervaren, dat techniek overal is”, vertelt Marianne Poelman directeur van Technolab SWF.

Wanneer is het Werkfestival voor jullie geslaagd?

“Corona maakt dat elkaar fysiek ontmoeten lastiger is geworden. Daardoor missen wij als Technolab de ‘wandel en handel’ ontzettend. Uiteraard overbruggen we de afstand met technologie. Aan de andere kant, een geslaagd Werkfestival is voor ons een dag waarbij je elkaar in de ogen kijkt, kansen bespreekt en succes concreet maakt.”

Wat gaan de bezoekers, andere ondernemers en organisaties van jouw bedrijf zien op 18 september?

"Als gezegd, Technolab is doen! We laten de bezoekers graag zien en ervaren dat techniek overal is. Van ambachtelijke technieken tot innovatieve technologie, met studenten, bedrijven, juffen, meesters, docenten en vrijwilligers.

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“Werken met kinderen en jongeren, ze inspireren en verder brengen is het mooiste vak ter wereld. Laat ons weten wat jouw branche te bieden heeft, zet jouw bedrijf bij ons in de etalage en wij maken er contextrijke workshops van. Ben je op zoek naar een baan waarbij techniek en onderwijs hand in hand gaat, dan gaan we graag het gesprek met je aan.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Alles in het teken van ‘niet zeuren maar oplossen’; google maar eens op vacature projectdirecteur Technolab."

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Het samen brengen van ondernemen en onderwijs, mooiere werkomgeving is er niet!”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten, maar wel noemenswaardig is?

“We hebben bedrijven in contact gebracht met nieuwe netwerken en medewerkers. We hebben studenten concrete werkervaring op laten doen. We hebben mensen laten re-integreren en aan een baan geholpen. Het aantal glimlachende gezichten is niet meer te tellen en te stoppen.”

Secretariaat; Roodhemsterweg 7 8651 CV IJlst

Kantoor; Rabobank Martiniplein 1 Sneek | www.technolab-swf.nl

Ook met jouw bedrijf in de schijnwerpers? Ga dan naar www.werkfestivalswf.nl en meld je bedrijf aan!

Benieuwd naar de deelnemende bedrijven uit Súdwest-Fryslân?