Teatergroep Sult: Een tijd van komen en gaan

Teatergroep SULT speelt deze zomer de allerlaatste voorstelling “tiid fan libjen” Na 27 jaar en 20 voorstellingen is het tijd om nog één keer alles uit de kast te halen. We eindigen met een voorstelling zoals jullie gewend zijn van SULT met spectaculaire effecten, op een buitenlocatie en prachtige kostuums.

Het stuk 'Tiid van lijben' is speciaal voor de laatste voorstelling geschreven. Het gaat over vervlogen tijden en vergankelijkheid. In de voorstelling wonen vier oud SULTers, samen in een bouwval. Het huis is onbewoonbaar verklaard, maar de bewoners willen niet wijken. Ze kunnen dan versleten zijn, ze willen niet vergeten worden. Overdag zien we kissebissende bejaarden en ‘s nachts hun dromen, een onwerkelijke wereld waar alles weer kan.

Een verhaal met veel humor, tragiek, zang, muziek, spannende licht effecten, fraaie kostuums en theatrale vervreemding.

De voorstelling speelt zich af op een bouwterrein.

Kom en vier deze laatste voorstelling van SULT in Stavoren met ons.

Voorstellingen vanaf 30 augustus t/m 9 september

Kaarten: www.teatergroepsult.nl