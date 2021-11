TeamUp zoekt vrijwilligers voor gevluchte kinderen in Sneek

Den Haag- Gezocht: spel- en bewegingsbegeleiders voor gevluchte kinderen in Sneek Save the Children, UNICEF Nederland en War Child zijn voor hun gezamenlijke programma TeamUp hard op zoek naar vrijwilligers die vier uur per week activiteiten voor gevluchte kinderen willen begeleiden op een opvanglocatie in Sneek.

De opvanglocaties zijn op dit moment overvol door onder andere een langzame doorstroom en hulp is hard nodig. Als vrijwilliger van TeamUp draag je met spel en beweging bij aan het psychische en sociale welzijn van gevluchte kinderen. Het programma biedt kinderen van 6 tot 18 jaar een veilige ruimte om stress en spanning los te laten. Hierdoor kunnen zij beginnen met het verwerken van hun traumatische ervaringen. Op dit moment begeleiden ongeveer 200 vrijwilligers de TeamUp-activiteiten op 36 opvanglocaties door het hele land. Om zoveel mogelijk gevluchte kinderen in Sneek de kans te geven mee te doen aan de TeamUp-activiteiten is er een grote behoefte aan enthousiaste vrijwilligers.

In een team van minimaal vier vrijwilligers gaan zij aan de slag op een opvanglocatie in de buurt. TeamUp biedt vrijwilligers training en begeleiding. Waardevol werk Robert is vrijwilliger bij TeamUp en vertelt: “Ik weet dat ik bij TeamUp de kinderen blij maak met de activiteiten die we doen, ik zie hen ontspannen. Andersom maken zij mij net zo blij. Het is heel leuk om te doen, heel waardevol werk. En het geeft veel energie na een zware werkdag. Eigenlijk moet iedereen zich gewoon opgeven.”

Leven in stress en onzekerheid

Gevluchte kinderen hebben vaak veel meegemaakt. In het land van herkomst en tijdens de reis naar Nederland worden zij blootgesteld aan oorlog, geweld en stressvolle situaties. In Nederland stopt deze stress en onzekerheid niet. Kinderen moeten vaak verhuizen en maken zich zorgen om hun ouders en vrienden. Hierdoor kunnen zij bang, onzeker of juist boos worden. Het is voor hen vaak moeilijk om mensen te vertrouwen. De overvolle azc’s, met daarbij de onzekerheid over een toekomst in Nederland, zorgen voor extra stress bij de kinderen.

TeamUp biedt plezier en houvast

TeamUp is er op vaste dagen, tijden en met dezelfde begeleiders. Dit zorgt voor stabiliteit, structuur en een gevoel van veiligheid en verbondenheid. De vaardigheden die kinderen bij TeamUp opdoen zijn gekoppeld aan sociaal-emotionele thema’s en komen weer van pas in hun dagelijks leven.

Jantsje Koopman, teamleider van het programma TeamUp: "Gevluchte kinderen zijn vaak blootgesteld aan ingrijpende en stressvolle ervaringen die op het eerste gezicht ongezien blijven.

TeamUp pakt deze onzichtbare littekens aan en helpt kinderen omgaan met hun gevoelens en ervaringen. Kinderen zijn bijzonder veerkrachtig, maar moeten wel de kans krijgen om hun nare ervaringen te verwerken. Spel en beweging helpen daarbij. TeamUp biedt plezier en houvast in een storm van onzekerheid en angst.” Geïnteresseerden van 21 jaar en ouder kunnen solliciteren of meer informatie vinden via www.sollicitatieteamup.nl