Teamleiding toch weer kritisch op Formule 1-coureur Nyck de Vries

De 80-jarige Marko is verantwoordelijk voor de coureursbezetting bij zowel het team van Max Verstappen (Red Bull Racing) als zusterteam AlphaTauri. In de Inside Line F1 Podcast praat hij daarover en deelt en passant een sneer uit naar de coureur uit Uitwellingerga.

Horner wilde De Vries niet

Nadat de Red Bull-adviseur wat positiever te spreken leek over de prestaties van Nyck de Vries, laat hij merken nog niet tevreden te zijn over wat de 28-jarige op de baan laat zien. Hij erkent dat hij met Red Bull-teambaas Christian Horner onenigheid had over de keuze voor De Vries als vervanger voor Pierre Gasly: "En op dit moment lijkt het erop dat hij gelijk heeft", zegt Marko.

Tost wilde Schumacher

Horner was niet de enige die eigenlijk een andere coureur bij AlphaTauri wilde. Ook teambaas Franz Tost had een andere voorkeur. Hij wilde liever Mick Schumacher. Maar Marko maakte zich hard voor De Vries, juist omdat hij nog maar één F1-race had gereden. Hij zou daarmee beter passen bij hun filosofie van een juniorteam.

Het verklaart ook waarom de Red Bull-adviseur zo streng is op De Vries. Eerder dit jaar deelde hij al een gele kaart uit omdat hij te veel snelheid tekortkwam op teamgenoot Yuki Tsunoda. Na de Grand Prix van Monaco, waarin De Vries zich als twaalfde kwalificeerde (zijn beste kwalificatieresultaat tot nu toe) liet Marko weten meer van dit soort weekends te willen zien. Ook ontkende hij dat De Vries vervangen zou gaan worden. "Voorlopig gaan we niets doen", zei hij toen.

Hoewel De Vries zelf spreekt van een opgaande lijn, en hij ook zeker sneller is dan eerder in het seizoen, heeft hij dat nog niet in resultaten weten om te zetten. In de WK-stand staat hij nog steeds op nul punten. Bij de laatste race in Canada zorgde een ongelukkige inhaalactie op Kevin Magnussen ervoor dat ze samen van de baan schoten en hij als laatste eindigde.

GP van Oostenrijk

Dit weekend wordt er in Oostenrijk geracet, op de thuisbasis van Red Bull. Een goed weekend is dus een vereiste voor De Vries.

Bron: Omrop Fryslân