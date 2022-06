Team Wybe passeert Sneek

SNEEK- Gisteravond kwam de vriendengroep 'Team Wybe' door Sneek op de waterfiets. Bij de waterpoort was de stempelpost waar ze werden verwelkomd door de Sneker stadsdichter Jan Sjoerd de Vries. De vriendengroep doet op de waterfiets de Elfstedentocht om geld in te zamelen voor de Maarten van der Weijden foundation.

Maarten van der Weijden was zelf ook aanwezig. Hij begeleidt het team om de nachten door te komen. Het vriendenteam fietst namelijk zonder pauzes door, dus ook 's nachts. Na Sneek werd de tocht voortgezet richting IJlst. De verwachte finish is zondagavond rond 19.00 uur in Bolsward.

Voor kankeronderzoek

Team Wybe werd in 2014 opgericht na het overlijden van hun vriend Wybe Leenstra. Hij overleed door een hersentumor en was nog maar 37 jaar. Het team fietste de Elfstedentocht in 2019 op een bierfiets. Toen werd ruim 30.000 euro opgehaald voor KWF Kankerbestrijding en de Maarten van der Weijden Foundation.