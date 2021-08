Team van wereldkampioen Nyck de Vries stopt volgend jaar met Formule E

SNEEK - Het raceteam van Nyck de Vries, Mercedes-Benz, stopt eind volgend jaar op met de Formule E. De Sneker werd afgelopen weekend nog wereldkampioen in deze raceklasse.

De Duitse autofabrikant wil in de toekomst de focus liggen op de Formule 1. Die klasse is een beter platvorm voor onderzoek en ontwikkeling. Het is niet duidelijk wat die beslissing betekent voor Nyck de Vries.