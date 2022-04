Team Sneker Bikkels beklimt Alpe ’d Huez voor KWF

SNEEK- Team Sneker Bikkels gaat 2 juni de Alpe 'd Huez beklimmen voor KWF! “Want wij hebben helaas van dichtbij (zelf of van naasten) meegemaakt wat kanker voor inpact op je leven heeft en houdt. Wij zamelen geld in voor onderzoek, behandeling, nazorg en preventie van kanker”, schrijven ze in een mail aan de redactie van GrootSneek.

Het team bestaat uit Kees Tolsma (initiator) en Sven Brattinga beide gaan de berg op fietsen. De lopers; Freddie van der Heide, Paulina Tolsma, Marlies Hoogland, Noëlle Tolsma, Anouk Brattinga en Nelie Tolsma.

Het team is nu al enkele maanden in training om, vooral, het stijgingspercentage (gemiddeld 8,5%) te trainen. Met het beklimmen van de berg hopen ze , net als de andere 5000 deelnemers, geld op te halen voor KWF in de strijd tegen kanker. ‘Help kanker de wereld uit!’

“Wij kunnen nog wel wat sponsoren gebruiken om ons doel te halen (in ieder geval €20.000,-) Helaas is door covid onze tocht al 2 jaar steeds uitgesteld en hebben bijna niet de mogelijkheid gehad om acties te houden. Daarom onze oproep: steun ons door te doneren! Het wordt erg gewaardeerd! Kijk op www.opgevenisgeenoptie.nl voor meer info over en donatie van Team Sneker Bikkels (u kunt op naam deelnemer of op team naam zoeken) Kijk ook op onze Facebook en Instagram pagina”, aldus team Sneker Bikkels.