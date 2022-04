Team Sneek niet onder de indruk van kampioen (en wint)

De Sneker squashers kregen de tot dan toe ongeslagen kampioen Zwolle 1 op bezoek. De resultaten van de club uit Overijssel zijn overweldigend: per speelronde kan een team maximaal 15 punten halen. Zwolle heeft in tien speelronden 137 punten gescoord, 13,7 punten per ronde. Ze verloren slechts 13 games. Acht van de tien spelers, die dit seizoen voor Zwolle 1 in actie kwamen, hebben winnende records, sommige zelfs 8-0. Ter vergelijking: De Stolp 1 heeft in twaalf speelronden 94 punten gescoord, 7,8 punt per ronde. Niet meer dan twee van de negen spelers hebben een positief saldo van winst en verlies.

Dit alles deed niet ter zake vrijdagavond.

Omdat het tweede team van De Stolp niet in actie kwam, kon Hylke Dijkstra (482e van Nederland) invallen bij het eerste. Hij had geen boodschap aan de reputatie van het Zwolse team en zijn hoger gerankte tegenstander (249e). Zonder tijd te verliezen maakte hij korte metten met zijn opponent: 11-7, 11-4, 11-4. De toon was gezet.

Lukas van der Sluis heeft net zijn ranking van 2-speler verdiend en is inmiddels 211e van Nederland. Dat is niet misselijk, maar nog altijd een groot verschil met de 28e plek van zijn tegenstander op de nationale ranglijst. Ook Van der Sluis was niet onder de indruk. Zodra de spelers op de baan staan, is het 0-0 en kan er van alles gebeuren. Dat bleek. Van der Sluis pakte de eerste game met grote overmacht: 11-3. In de tweede game draaide die score om. De derde game was zeer spannend, doordat de spelers elkaar in evenwicht hielden. Zwolle won de game met een minimaal puntenverschil: 9-11. In de laatste game kon Van der Sluis nog steeds goed meekomen, maar trok toch aan het kortste eind. Hij sprokkelde wel een punt binnen voor zijn team. Tussenstand 4-3 voor Sneek.

Ivar van Asten (ook 211e van Nederland) volgde hetzelfde recept: onderkoeld spelen tegen iemand met een (veel) hogere plek op de ranglijst (58e). Hij pakte knap de eerste game: 11-7. Ook die score draaide exact om in de tweede game en ook de derde game eindigde met een minimaal puntenverschil in het voordeel van de tegenstander. In de laatste game maakte de Zwollenaar het af, maar ook Van Asten sprokkelde een punt, waardoor de tussenstand op 5-6 kwam en voorzichtig aan winst gedacht kon worden.

Ronny Ouderkerken (249e) en zijn tegenstander waren aan elkaar gewaagd, maar Ouderkerken had geen zin in spelletjes. Het handige korte spel van zijn tegenpartij beantwoordde hij met hetzelfde effectieve spel. In een korte wedstrijd bepaalde hij de score kordaat op 3-0: 11-6, 11-5, 11-9.

Door de ferme winstpartijen van Dijkstra en Ouderkerken én de twee cruciale punten van Van Asten en Van der Sluis ging de winst van de avond naar Sneek: 8-6. De daarmee verdiende bonuspunten gaf een eindstand van 11-6. Dat was even verrassend als verdiend. De Stolp speelde respectvol, maar maakte zich niet kleiner dan nodig. Winnen van de kampioen was een optie. In het verleden behaalde resultaten zijn voor niemand een garantie voor de toekomst.

Verslag: Xander Jongejan