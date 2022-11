Team Model Spoormuseum strandt in de halve finales van de 'Grote Kleine Treinen Competitie' van Omroep Max

SNEEK - Geen finale voor het Modelspoor Museum (Team Groen) in het tv-programma de 'Grote Kleine Treinen Competitie' van Omroep Max. Zaterdagavond was op NPO1 te zien dat het Sneker team een half punt tekort kwam voor een plek in de finale.

Het thema van de halve finale was: 'met vakantie in Europa'. Een reis door minimaal twee landen. Twee verplichte elementen in de baan waren: liefde (bijvoorbeeld voor een land, de cultuur of de mensen) en twee lange tunnels.

De vakantie van het Sneker team ging naar Oostenrijk en Italië. Net als in de voorgaande afleveringen liet team groen hun bouwvaardigheden zien en opnieuw werd een speciale opdracht gewonnen, goed voor een half uur extra bouwtijd. Maar helaas was het net niet genoeg voor de finale

De jury vond dat Team Groen een prachtig liefdesverhaal had uitgebeeld. Minpunt was dat de baan te veel op de vorige banen leek qua bouwvaardigheid en techniek. Het bouwwerk werd beloond met een 7,5 en daarmee kwamen de Snekers een half punt te kort voor een finaleplaats.

Daarmee kwam er ook een einde aan de 'Grote Kleine Treinen Competitie' voor het Modelspoor Museum, maar de Snekers kijken terug op een mooi avontuur en zijn supertrots op wat ze hebben bereikt en hebben mogen maken.