Team Groen uit Sneek strijdt om de Gouden Locomotief

Zes weken lang strijden modeltreinbouwers tegen elkaar om de fel begeerde Gouden Locomotief. Elke aflevering moet er binnen enkele dagen een compleet nieuwe modelwereld gebouwd worden. De tijdsdruk, het samenwerken en het samenvoegen van de verschillende onderdelen maken het elke aflevering weer spannend. Doen de lichtjes het, werken de technische onderdelen en blijft de trein rijden? Wie combineert creativiteit het beste met techniek? De presentatie is in handen van André van Duin. De eerste uitzending van het programma is zaterdag 8 oktober om 20.30 uur op NPO 1. Team Groen is vanaf 15 oktober voor t eerst te zien.

Team Groen bestaat uit Astrid Schots, Jan Willem van Beek, Gijs Bliekendaal, Henk Hofman en Jos Hettinga. Allemaal vrijwilligers van het Modelspoor Museum. De dag ná de uitzending is de baan van Team Groen een week lang te zien in het Modelspoor Museum. Op zondag 16 oktober staat de eerste baan in het stationsgebouw in Sneek. Daarbij zullen ook leden van Team Groen aanwezig zijn.

Van dinsdag t/m vrijdag en zaterdag (in de herfstvakantie) is het museum geopend van 10.30 tot 17.00 uur en op maandag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.

Fotobijschrift: Team Groen klaar voor de strijd | Foto Janna Blom