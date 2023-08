Te weinig wind om te zeilen - Wedstrijden IFKS afgebroken

"Misschien kunnen we morgen de wedstrijden inhalen", zegt Westerhof. "Dat hangt van de wind af. We mogen tot zes uur starten."

B-klasse

In de B-klasse kwam het skûtsje Lonneke als eerste over de finish, van schipper Jilles Bandstra. Opvallend, want een dag eerder raakte de mast van het schip beschadigd bij een brug. De bemanning is de hele dag bezig geweest om een vervangende mast te regelen.