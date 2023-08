Tatar Sunda komt naar Sneek

SNEEK-Een in Indonesië gebouwde modelbaan komt maar Sneek. De modelbaan Tatar Sunda is geïnspireerd op de Preangerspoorlijn tussen Batavia en Bandoeng in de bergachtige regio op West-Java. Het landschap maakte vele bruggen en tunnels nodig. De modelbaan is in Indonesië gebouwd door een team rond modelbouwer Indra Setia.

De spoorlijn tussen Batavia en Bandoeng was een meesterproef van Nederlandse ingenieurskunst. Er waren stevige hoogteverschillen te overwinnen waardoor er veel bruggen een tunnels nodig waren. De modelbaan is in Indonesië ontworpen en gebouwd. Alles is in eigen beheer gemaakt want kant en klaar kopen was niet mogelijk. Bijzonder is ook dat de baan is gebouwd in de kleine schaal spoor N (schaal 1:160). Opvallend is de grote in het oog springende brug op de voorgrond. De baan heeft wat transportschade opgelopen. Door de bouwers van het museum wordt de baan gerestaureerd en bedrijfsklaar gemaakt. Naar verwachting is de baan in het najaar in het Modelspoor Museum in Sneek te bewonderen.