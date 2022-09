Tammo Bijlsma prolongeert ‘Masters’ titel

SNEEK- Het eindtoernooi van de zomer ranking uiteraard met 24 deelnemers gespeeld, waaronder 1 vrouw. Het is werkelijk een top toernooi geworden. Super sterk gespeeld. Maar liefst 32 prestaties van 1 of meer gemiddeld in de eregalerij. Topper was Jabe Stummel met zijn 10 caramboles in 2 beurten uit met een serie van 2 en een serie van 8. De tegenstander wist in de na beurt nog een serie van 5 te maken.