Tall Ships Races Harlingen presenteert programma

HARLINGEN- Harlingen is er klaar voor. Op donderdagmorgen 14 juli verwelkomen tienduizenden mensen veertig schitterende tallships. De traditionele Sail In Parade is de start van een vierdaags mega-evenement. Tall Ships Races 2022 presenteert zich met een uitgebreid, gevarieerd en verrassend programma.

Naar verwachting komen er 300.000 bezoekers naar de Friese havenstad. Daarmee is het een van de grootste evenementen van Nederland. Met concerten van topartiesten op verschillende podia. Blikken spacecruisers betoveren de historische binnenstad en een reuzenrad biedt een magnifiek uitzicht op de onbetwiste sterren van de show die vier dagen lang de haven versieren: de tallships. Dit jaar komen ze uit Denemarken, Polen, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, België, Noorwegen, Finland, Letland en Oman. Publiek mag aan boord en kan ook meevaren. Tickets kunnen vooraf worden besteld via de website en indien nog beschikbaar ook nog op het evenemententerrein

De eerste tallships worden donderdag 14 juli rond 11.00 uur in de haven verwacht, waarna de festiviteiten in volle hevigheid losbarsten. De concerten zijn op de podia op het uitgestrekte evenemententerrein: de Nieuwe Willemshaven, de Vluchthaven en de Zuiderhaven. Het treinstation ligt binnen het evenemententerrein, dus het openbaar vervoer is bij uitstek geschikt om het evenement te bezoeken. Daarnaast zijn verschillende grote parkeerplaatsen in de omgeving van Harlingen ingericht, vanwaar de hele dag pendelbussen naar het evenement rijden. Tickets hiervoor zijn ook te reserveren via de website.

Muziekprogramma

De Australische band Caravãna Sun toert momenteel door Europa en doet ook Harlingen aan met zijn aanstekelijke mix van Gipsy ska, surf en rock. Uit Argentinië komt El Sonidero Insurguente. De vermaarde Marinierskapel treedt donderdagavond op met twee van Nederlands beste zangeressen van dit moment: Anneke van Giersbergen en Elske DeWall. Een van de beste Abba-tributebands ter wereld, A-Fever, garandeert vrijdagavond een absolute topshow en The Amazing Stroopwafels overtuigt nog altijd als live-band met zijn klassieke liedjesrepertoire. Zaterdagavond ontvangen Hubert Heeringa & Friends verschillende top-vocalisten voor een spectaculaire show. En verder is er een shantykorenfestival en concerten van een verscheidenheid aan artiesten als Faske, Gerald Alderliefste & Friends, Bokito Brassband, Britten Jeugdorkest, Band Hotel, All Star Reggae, Plunder, Papaformigas en heel veel meer.

Theater, markt en Kids Eiland

Maar dat is niet alles. Vast onderdeel bij de Tall Ships Races is de spectaculaire crewparade. Een vrolijke optocht door het centrum van Harlingen, waar de bemanningen van de schepen zich in uniform of bont uitgedost presenteren aan het publiek. De parade wordt opgeluisterd door muziek van dweil- en andere orkesten, DJ’s en afgewisseld met bijzondere creaties van Abacus Theater. All Aboard is de naam van de grootste kijkdoos ter wereld en aan de Zuiderhaven is op zaterdag en zondag een Bonte Markt met een keur aan standhouders. Op de Vluchthaven vindt vier dagen een vintage-markt plaats; omlijst met muziek en foodtrucks. En verder: de expositie In love with Ceceilie door het Hannemahuis en het Fries Scheepvaartmuseum, het grootste reuzenrad van Nederland, een verhalenavond van Uitgesteld Geluk, de Vriendschap Karavaan van Simon Vuyk & friends, De Friesland Apenkooi XL, Timecruiser Theater, Paint a Future en een Kids Eiland.

Meer over het programma staat op de website harlingensail.com Dit is ook de plek voor praktische informatie over bijvoorbeeld parkeren en reizen met trein en bus.