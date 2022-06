Tall Ships Races Harlingen belooft groot spektakel

HARLINGEN- Het programma van de Tall Ships Races Harlingen belooft een waar spektakel te worden. Centraal staat het thema Crossing Borders. ‘Dit komt niet alleen tot uiting in de internationale vloot en de trainees, maar ook in het programma en een aantal andere elementen’, aldus Lieuwe Krol, directeur van de Tall Ships Races Harlingen. ‘Van 14 t/m 17 juli zijn er in de haven van Harlingen veertig bands en acts te bewonderen, van buitenlandse bands tot Frysk talent. Daarnaast zijn er diverse markten, veel foodtrucks en verschillende beleefpleinen.’

Voor kinderen is er een speciaal kids eiland met veel vertier voor de jongsten, zoals een handdraaimolen, een bootjesschommel en de Kop van Jut. Op het Fit eiland kan worden gestreden in de Apenkooi XL van De Friesland en op het Hangout eiland is alle ruimte om even bij te komen met een hapje en drankje. De grote optredens zijn ook dit jaar op het Harbour Stage aan de Willemshaven. En in samenwerking met het Hannemahuis en het Fries Scheepvaartmuseum wordt bij de keermuur een buitenexpositie georganiseerd over de laatste reis van Herzogin Cecilie.

Sail InZicht

Eigenlijk begint het programma van de Tall Ships Races Harlingen al op 13 juni met Sail InZicht, een speciaal programma voor kinderen van alle basisscholen in de gemeente Harlingen. Iedere dag wordt een klas van alle scholen welkom geheten voor een bijzonder verrassingsprogramma. Krol: ‘In totaal ontvangen we 625 kinderen. Voor iedere leeftijdsklasse hebben we een apart programma samengesteld rondom het thema water.

Harlinger Filmweekend

Nieuw in aanloop naar de Tall Ships Races Harlingen is het Harlinger Filmweekend. Van 17 t/m 19 juni worden in het Entrepotgebouw aan de Dokkade in Harlingen verschillende films vertoond rondom het thema De Zee. Het Filmweekend opent op vrijdag 17 juni met een vertoning van de film Silence of the Tides. Gedurende het weekend zijn er zes verschillende films in het Entrepotgebouw te bewonderen. Kaarten kunnen worden besteld via www.harlingensail.com/filmweekend.

Schepen

Het totale aantal schepen dat tijdens de Tall Ships Races naar Harlingen komt, is dit jaar iets lager in vergelijking met voorgaande edities. Dit komt met name doordat er minder kleine schepen zijn. Het aantal A-klasse schepen, de grootste tallships, is vrijwel gelijk aan eerdere edities. ‘Daar komt het publiek voor. Dit zijn de grote blikvangers en daarmee ligt de haven van Harlingen van 14 tot 17 juli vol’, aldus Jan Reier Arends, bestuursvoorzitter van de Tall Ships Races Harlingen. ‘Eén van die blikvangers is de Shabab Oman II, het opleidingsschip van de Omaanse marine. We zijn erg blij dat dit prachtige schip ervoor gekozen heeft mee te doen. Ze komen voor het eerst naar Harlingen. Dat geldt ook voor de Georg Stage. Dit is echt een typisch opleidingsschip

Dat er minder kleine schepen zijn is nog een gevolg van de coronaperiode. ‘Door het ontbreken van inkomsten tijdens de coronajaren, kiezen ze nu eerder voor commerciële vaarten en dus niet voor deelname aan de Tall Ships Races’, aldus Arends. ‘De gevolgen zijn vooral merkbaar in het aantal trainees dat mee kan varen. Dat zijn er beduidend minder. We zitten nu op 150 trainees die meevaren van Esbjerg naar Harlingen, daarmee zitten we vol. Van alle gasthavens van de Tall Ships Races dit jaar heeft Harlingen de meeste trainees.’

Organisatorische uitdaging

De organisatie van een evenement als de Tall Ships Races is in deze tijd een uitdaging, zo laat burgemeester Ina Sjerps van Harlingen weten. ‘De aanloop door corona was lastig. Nu corona voorbij is worden we geconfronteerd met forse prijsstijgingen en tekorten aan personeel, bijvoorbeeld in de beveiliging. Ook dat lost zich weer op. We zijn goed voorbereid. We verwachten dit jaar evenveel bezoekers en exposure als in 2018. Het evenement wordt een cadeau voor de stad en haar inwoners.’

Duurzaamheid

Bij de Tall Ships Races Harlingen is veel aandacht voor duurzaamheid. ‘Ons evenemententerrein grenst aan UNESCO werelderfgoed De Waddenzee. Daar moeten we zuinig op zijn. Tijdens de Tall Ships Races Harlingen is het gebruik van plastic verboden. Alle cateraars moeten daar alternatieven voor zoeken en we gaan werken met statiegeld glazen. Hiermee willen we de afvalberg verkleinen’, aldus Krol. ‘Ook in het gebruik van onze brandstoffen proberen we zo duurzaam mogelijk te zijn. De focus ligt op elektriciteit, maar waar nodig gebruiken we biodiesel in de aggregaten.’