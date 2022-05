‘Take One’, eerste test voor Advendo op weg naar WMC Kerkrade

OPENDE - Showkorpsen uit het noorden van het land zijn zich druk aan het voorbereiden voor deelname aan het Wereld Muziek Concours (WMC) 2022 in Kerkrade, dat in juli zal plaatsvinden. Zaterdagmiddag lieten de noordelijke showkorpsen hun nieuwe WMC-show aan elkaar én aan het publiek zien. Daarbij gaf ook Advendo uit Sneek acte de présence

Het evenement, dat heel toepasselijk ‘Take One’ heet, is voor de showkorpsen de eerste grote testcase, een try-out, voor het WMC. Take One vond deze keer plaats op sportpark De Veste in het Opende ter ere van het 100 jarig jubileum van de bekende en plaatselijke bicycle showband Crescendo.