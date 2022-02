Taizé viering Oosterkerk Sneek

SNEEK- Op zondag 13 februari om 19.30 uur is er weer een Taizé viering in de Oosterkerk, Leeuwarderkade 18 te Sneek.

Een Taizé viering is niet gebonden aan een specifieke geloofsovertuiging. Wel of niet gelovig, iedereen is er welkom. Wil je meer weten? Kijk op

www.martinisneek.nl of www.taizesneek.nl Een viering duurt ongeveer 45 minuten. Weet je welkom!