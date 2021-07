SÚDSWEST-FRYSLÂN - SÚDWEST-FRYSLÂN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met Tailor & Stitch uit Sneek!

"Wij zien het Werkfestival als de verbinding tussen de bedrijven in Sneek die gezamenlijk de hedendaagse uitdaging wat betreft het werven van personeel aangaan. Wij verwachten dat het Werkfestival een leuke dag gaat worden met volop synergie tussen de verschillende bedrijven. Daarnaast hopen wij natuurlijk om nieuwe connecties te maken.

Tailor & Stitch produceert werkkleding in hun eigen fabriek in India. Dit wordt begeleid vanuit het kantoor in Sneek. Wij kunnen een complete kledinglijn vanaf begin tot eind produceren. Door de korte lijnen met India kan er een unieke huisstijl werkkleding en private label worden geproduceerd."

Leidekkersstraat 4 | Sneek | www.tailorenstitch.nl