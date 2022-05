Tai Chi kennismakingsles in het Rasterhoffpark in Sneek

SNEEK - Op woensdag 25 mei van 9.00-10.00 uur verzorgt Peter Kool Smit een gratis kennismaking les Tai Chi in het amfitheater in het Rasterhoffpark in Sneek. De kennismaking les worden geheel volgens de eeuwenoude traditie buiten gegeven, omdat de verbinding met de natuur heel belangrijk is in Tai Chi en omdat de frisse buitenlucht goed voor je is.