Tafeltennisvereniging MTV'14 uit Easterwierrum organiseert tweedaags tafeltennistoernooi

Zaterdagmiddag om 13.30 uur begint het toernooi met volwassen tafeltennissers uit de provincies Friesland, Groningen en Drenthe en één Amsterdammer. Dit betreft spelers van zogeheten afdelingsniveau. De finales zullen zo rond 18.00 uur plaatsvinden waarschijnlijk. De 24 deelnemers zijn opgesplitst in een A-klasse en een B-klasse.

Zondag vanaf 10.00 uur start het toernooi voor tafeltennissers van Divisieniveau, met sporters die op landelijk niveau hun sport beoefenen. Daar doen er zestien van mee. Ook hierbij komen de spelers uit de Noordelijke drie provincies, aangevuld met een speler uit Overijssel, van tweede divisionist Kampenion uit Kampen. Er doen vijf spelers van tweede divisieniveau aan mee, dus dat betekent een mooi hoog niveau en een mooie uitdaging voor de winnaar van vorig jaar om zijn titel opnieuw op te eisen.

Arnoud Hofman uit Heerenveen - tafeltennisser in de tweede divisie voor het eerste team van Buitenpost - is de titelverdediger die aan de bak moet om de bokaal opnieuw te winnen. Dankzij sponsoring van Tsjerkebier krijgen de winnaars van zaterdag en zondag bovendien een heerlijk speciaalbierpakket, naast de felbegeerde bokaal. De finales op zondag vinden halverwege of aan het einde van de middag plaats in MFC De Tysker in Easterwierrum. Kijk ook op website www.mtv14.wordpress.com voor de laatste informatie.