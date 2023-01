Tafelronde Sneek haalt ruim €16.000 op voor de Voedselbank Sneek-Wymbrits

SNEEK- Op zaterdag 14 januari organiseerde Tafelronde 27 Sneek haar jaarlijkse gala. Dit jaar werd het georganiseerd als Sportgala in sporthal het Schuttersveld. Bezoekers kozen voor een sportieve twist in hun outfits en er werden een Sneeker sportman en sportvrouw van het jaar verkozen. Nyck de Vries en Hanneke Westert mogen zich Sneker sportman, -vrouw van jaar noemen!

Maar het belangrijkste van de avond was toch wel de ondersteuning van de lokale Voedselbank. Dankzij een loterij en een veilig op de avond werd meer dan €16.000 opgehaald! Een fantastisch bedrag waarmee de voedselbank, haar helaas broodnodige, werkzaamheden verder kan financieren.

Geen pakket zonder traject

De voedselbank Sneek Wymbritseradeel is een burgerinitiatief, dat wordt gerund door ongeveer 70 gemotiveerde vrijwilligers. Ze zijn een liefdadigheidsinstelling en niet verbonden aan overheidsinstanties. Er wordt voedselhulp verstrekt aan mensen die voor een korte of langere periode financieel de eindjes even niet meer goed aan elkaar kunnen knopen. Daarbij maken ze gebruik van overschotten van nog goed consumeerbaar voedsel dat ze van bedrijven en particulieren aangeboden krijgen. Naast voedselhulp, wordt ook hulp geboden om de financiën weer op de rit te krijgen. “Geen pakket zonder traject”: aldus de voedselbank.

Tafelronde 27 Sneek is een groep van 20 mannen tot 40 jaar, die zich als service club inzetten voor maatschappelijke doelen. Daarnaast wordt het delen van meningen, kennis en ervaringen gestimuleerd tijdens maandelijkse vergaderingen en verschillende evenementen. De Tafel verrijkt vriendschap.

Foto bijschrift:

Bart van Geer (penningmeester service RT27) overhandigt de cheque aan Arjet Eggink (Voedselbank Sneek Wymbritseradeel.