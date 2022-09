Taco Hofman en Dirk de Groot op 10 en 11 september gastheer van NK Cable Wakeboard op Waterskibaan Sneek

Kitesurf zonder kite

Wakeboarden is in 1985 in de Verenigde Staten ontstaan. In San Diego ontwikkelde Tony Finn, een zeer ervaren surfer, het eerste wakeboard. Een board dat leek op een klein surfplankje met voetbanden, dat achter een speedboot wordt voortgetrokken. Het houdt eigenlijk het midden tussen een snowboard zonder sneeuw of een kitesurf zonder kite.

Bij het wakeboarden achter een boot wordt de hekgolf (wake) van de boot gebruikt voor het uithalen van tricks, door hem als schans te gebruiken. Op een kabelbaan wordt door de ‘riders’ gebruik gemaakt van de in het ruim 700 meter lange parcours geplaatste schansen en obstakels om in de lucht de meest fantastische ‘tricks’ ten beste te geven..

Het simpele schansje was niet meer genoeg

Met het groeien van de boardsporten (wave surfen, windsurfen, kitesurfen, skaten, wingboarden, etc.) is het wakeboarden meegegroeid en werd de kabelbaan steeds populairder. Het simpele schansje van de beginjaren was niet meer genoeg. De riders wilden meer, kregen de techniek beter onder de knie en maakten steeds spectaculairdere sprongen. Het Wake-park is een feit.

Hofman: “Een kabelbaan ligt op een vaste locatie, draait altijd op dezelfde snelheid en in dezelfde richting. Dat is dus een veilig uitgangspunt om van daar uit de lat qua tricks op een steeds hoger niveau te leggen. Je kunt jezelf dus blijven ‘pushen’ en uitdagen. En wat het ook leuk maakt is dat je weet dat je vanaf het terras wordt bekeken en dat een geslaagde trick met een ‘Oooh’ of een ‘Aaah’ wordt beloond, waardoor je ego wordt gestreeld. Wakeboarders zitten net als de BMX’ers, slackliners, skateboarders, barefooters en parasailers, in hun eigen ‘bubbel’. Het wordt geschaard onder de Xtreme sports, oftewel het opzoeken van de grenzen van je eigen kunnen en elkaar daarbij pushen en helpen om verder te komen. Kortweg, het is niet voor ‘mietjes’. Als je het, na drie keer flink ‘op je bek’ te zijn gegaan, voor gezien houdt, ben je er niet geschikt voor en kun je beter een wat minder avontuurlijke sport proberen.”

Aanvliegen als een echte wedstrijd

Hij vervolgt: “In Nederland zijn er 24 full size banen, waarvan die van ons de enige is in Friesland. Alle Nederlanders die lid zijn van de NWWB kunnen zich via de site van de bond (https://www.nwwb.nl/wakeboard-cable) inschrijven voor deze nationale kampioenschappen.

Op zaterdag vinden de kwalificaties plaats waarbij de riders in twee rondes zoveel mogelijk punten moeten halen door in een run de moeilijkste trucs aan de jury te laten zien. Het gaat dan niet alleen om de soort trick, maar ook om de samenstelling van de run. Denk aan salto’s met behulp van de obstakels, maar ook zonder obstakels door de lucht heen vliegen met verschillende rotaties. Ook is er een ‘seated’ ronde, waarbij mensen met een lichamelijke beperking, strijden voor de titel, mits er voldoende inschrijvingen zijn. De riders in de verschillende categorieën worden beoordeeld door een vierkoppige NWWB-jury. De besten gaan door naar de finale, die op zondag plaats vindt. Voor het gedetailleerde tijdschema en alle activiteiten rondom het NK zie https://strandsneek.nl/NK/. Wetenswaardigheden voor deelnemers zie https://strandsneek.nl/deelnemers/.

Wat deze NK uniek maakt is dat ik het als een echte wedstrijd wil ‘aanvliegen’. Een van de, in mijn ogen, onmisbare elementen van een wedstrijd is de aanwezigheid van publiek. Maar dan moet je de bezoekers wel faciliteren. Dus komt er een tribune voor de toeschouwers te staan en worden de verrichtingen van de riders door een drone gestreamd naar een megascherm, zodat je alles van heel dichtbij kunt bekijken. Bovendien wordt de wedstrijd becommentarieerd en worden er interviewtjes met de riders gedaan.

Ook de thuisblijvers kunnen de kampioenschappen bekijken omdat het geheel wordt gestreamd en desnoods vanuit je luie stoel kan worden bekeken. Maar het leukste blijft uiteraard om erbij te zijn en de sfeer te proeven.”

Nevenactiviteiten

Naast de nationale kampioenschappen op de kabelbaan worden er op het terrein en het water rondom de baan allerlei nevenactiviteiten georganiseerd. De horeca en het terras van de kabelbaan zijn geopend voor een hapje en een drankje. Het Aquapark is geopend, een uitdagend speelparadijs voor kinderen, waar ze naar hartenlust kunnen klimmen, springen, glijden en onbezorgd spelen.

Daarnaast wordt er een demonstratiesport gepresenteerd, namelijk diskgolf, waarbij je in zo weinig mogelijk worpen een frisbee in een basket moet krijgen. Geïnteresseerden kunnen gratis meedoen en een parcours afleggen.

Taco Hofman tot slot: “Het wordt een feestje waarbij iedereen welkom is.”

Tekst Wim Walda/ Fotografie Wim Walda en Ron van Hal Fotografie