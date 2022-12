Taart bij VC Sneek na vijf titels jeugdkampioenen

SNEEK-Het afgelopen weekeinde stond compleet in het teken van de afronding van de eerste competitiehelft en het vervolg daarvan bij de jeugd, want daar stonden maar liefst vijf jeugdteams van VC Sneek op de nominatie om het felbegeerde kampioenschap binnen te halen. Meisjes B1, meisjes A3 en de meisjes C1 konden in de eigen Sneker Sporthal opgaan voor de polonaise. De beide andere kampioenen met meisjes A1 en meisjes A2 mochten buiten de Waterpoortstad de bloemen in ontvangst nemen. Een mooie prestatie van de meiden van VC Sneek die daarmee aantonen dat de uitdrukking "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst", op hen van toepassing is.

Toename aan jeugdleden

De Sneker volleybalclub wordt al jaren geroemd om zijn goede jeugdopleiding. Alhoewel ook de coronacrisis zijn sporen heeft nagelaten op het totaal aantallen leden, lijkt dit nu gestabiliseerd te zijn. Sterker nog, mede door het scholenproject en de pro-actieve houding van bestuur en trainers door accuraat te participeren in onder meer volleybalprojecten beleeft VC Sneek een ware toename aan jeugdleden en dan voornamelijk bij de CMV. “We hebben nu op de woensdagmiddag alle velden in gebruik voor de jeugd", zegt Jeannette Jorna van de bloeiende CMV-afdeling. "Prettig om te zien dat ook het aantal jongens fors toeneemt. Een mooie ontwikkeling", voegt Erwin Hendriks toe.

Successen

Het kennismaken met volleybal resulteert dan uiteindelijk in het spelen van een competitie waar de Sneker teams rijkelijk vertegenwoordigd zijn en waar successen geboekt worden. Zo kregen de meisjes A met trainer/coaches Caroline Yntema en Simone Siemonsma in Scheemda de kampioensmedailles omgehangen na een 4-0 triomf over de Set Uppers. Het winnen van twee sets was voldoende voor de eerste plaats en om promotie naar de Topklasse te realiseren in januari. Ook meisjes A 2 onder supervisie van Janice Johnson/Durk Venema en Pieter Jan Bogaard bleef daarin niet achter. De 4-0 zege op Dosko stond garant voor promotie naar de Topklasse ook. Uiteraard bleef meisjes A3 van trainer/coach Ronald de Boer ook in het spoor en maakten het A-succes bij VC Sneek compleet door thuis met 3-1 van VCO 58 te winnen.

Promotietaart

Een leeftijdscategorie lager was er succes voor het jeugdteam van meisjes B1 met daarbij Liset Dikkerboom als winnende coach. Haar team won in de Sneker thuishal met 4-0 van concurrent Sudosa waardoor het kampioenschap in de hoofdklasse een feit werd. In de jongste jeugdafdeling meldden zich de meiden van C1 als laatste in de kampioensgalerij. Door het Zuidhornse De Meeuwen met 4-0 te elimineren konden de VC Sneek-girls ook naderhand aansluiten voor de welverdiende promotietaart. Een mooi hoogtepunt voor de coaches Marije Bil en Tialda Bergstra die hun meiden als eerste zagen eindigen in de hoofdklasse.

